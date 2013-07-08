Жертвами протестов в Египте стали более 30 человек

8 июля, в военной части, где удерживают свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси произошла перестрелка между поддерживающими его членами группировки "Братья-мусульмане" и военными.

Как сообщают в медицинских кругах, погибли не менее 15 человек, пишет Интерфакс.

В то же время, представитель организации "Братья-мусульмане" Мурад Али заявил, что они проводили мирный протест, а в результате атаки военных погибли 34 человека.

Египетские военные в свою очередь заявляют, что протестующие попытались атаковать здание, где находится Мурси. Они также заявили о гибели пяти сторонников свергнутого президента, однако подчеркнул, что огонь по ним открыли неизвестные вооруженные лица.



В заявлении военных также говорится, что "группа террористов" предприняла попытку нападения на здание Республиканской гвардии, в результате чего погиб один военнослужащий и еще 40 получили ранения.

Ранее СМИ сообщали, что за минувшие сутки в столкновениях сторонников свергнутого президента Мурси с его противниками и армейскими подразделениями в Египте погибли, по меньшей мере, 35 и ранены свыше 1000 человек.

Как передают местные СМИ, большинство погибших скончались от огнестрельных ранений. При этом известия о столкновениях поступали из разных концов Египта.

Напомним, 3 июля в Египте военные объявили об отстранении от власти президента Мурси и назначении временным главой государства председателя Конституционного суда Адли Мансура. Также было приостановлено действие конституции страны.



В ближайшее время будут сформированы временное технократическое правительство и комиссия по подготовке досрочных парламентских и президентских выборов.