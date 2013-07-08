Для спасения Boeing не хватило нескольких секунд и опыта пилота

Южнокорейский Boeing 777, разбившийся 6 июля в аэропорту Сан-Франциско, слишком медленно заходил на посадку, а через полторы секунды после решения экипажа уходить на второй круг хвост самолета задел землю — такие выводы сделали авиационные власти на основе анализа данных черных ящиков.

Кроме того, 7 июля, появилась информация, что первый пилот лайнера, несмотря на большой опыт в целом, налетал на таком Boeing всего 43 часа и первый раз сажал самолет в Сан-Франциско, пишет РИА Новости.

Как известно, самолет южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines (рейс 214), летевший из Сеула, разбился при посадке в субботу, на борту было 307 человек — 291 пассажир и 16 членов экипажа. Погибли две китайские студентки, более 180 человек пострадали. Большинство пассажиров покинули самолет на земле при возникновении пожара.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера доставлены для изучения в лабораторию в Вашингтоне, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США. Приборы записали весь полет и практически не получили повреждений, качество записи хорошее. Участники расследования рассчитывают после расшифровки черных ящиков понять, почему один из самых надежных пассажирских самолетов в мире разбился при посадке в почти идеальных погодных условиях.

Boeing 777 имеет репутацию одного из самых надежных в мире самолетов — за годы эксплуатации с ним произошло всего несколько происшествий, которые обходились без жертв.