В крушении Boeing в США блогеры подметили мистику

8 июля, южнокорейские СМИ начали писать о том, что рухнувший Boeing 777, совершавшего рейс из Сеула в Сан-Франциско, преследовала цепь мистических совпадений.

Изначально о мистике начали писать пользователи соцсетей, однако новостые издания тоже подметили ряд странных совпадений, связанных с числом 7, пишет РИА Новости.

Boeing 777 потерпел крушение 7 числа 7 месяца (июля). Как пишет в своем микроблоге пользователь @jh991129, на борту самолета находилось 77 граждан Южной Кореи, 142 пассажиров из Китая и Японии (сумма чисел 1, 4 и 2 дают число 7), 61 гражданин США (сумма чисел 6 и 1 дают число 7) и 16 членов экипажа (сумма чисел "1 и 6 дают число 7. "Везде выходит число "семь". Совпадения?", - подметил @jh991129.

Между тем, южнокорейская газета Чунан Ильбо заметила очередное число 7 и в номере (214) злополучного рейса (2+1+4=7).

Кроме того, как стало известно, воздушным судном при посадке управлял 43-летний Ли Кан Гук, который налетал на этом самолете всего 43 часа. В сумме мы снова получаем число 7.

Как сообщили представители правоохранительных органов, следствие по делу о крушении лайнера не рассматривает версию теракта.

"Признаков криминальной или террористической активности нет", — сказал источник в правоохранительных органах.

Причину катастрофы выясняет комиссия по безопасности на транспорте, представители которой прибыли на место ЧП.

Президент США Барак Обама внимательно следит за ситуацией и выражает соболезнования семьям погибших, сообщил Белый дом.

Обама также выразил благодарность пожарным и спасателям и поручил своим сотрудникам оставаться в контакте с федеральными и местными властями, которые ликвидируют последствия катастрофы. "Он думает и молится о семьях, которые потеряли своих родных, и обо всех, кого коснулась трагедия", — говорится в сообщении.

Напомним, на борту самолета находились 307 человек - 291 пассажир и 16 членов экипажа. Погибли две китайские школьницы, более 180 человек пострадали. Большинство пассажиров покинули самолет на земле при возникновении пожара. Позже стало известно, что одна из погибших девушек могла скончаться в результате наезда машины скорой помощи. Действительные причины ее смерти будут установлены после вскрытия.

Ранее также отмечалось, что Boeing 777 считается одним из самых безопасных самолетов. За все годы эксплуатации с нэтими самолетами произошло всего несколько аварий, которые до этого инцидента обходились без жертв.