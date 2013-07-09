Узбекистану предложили возродить Золотую Орду и отобрать Крым

Узбекистану предложили предъявить территориальные претензии нескольким странам бывшего СССР, включая Россию.

Об этом сообщает Lenta.ru.

С предложением возродить Золотую Орду выступил Рустамжон Абдуллаев, который называет себя доктором экономических наук и академиком. В Сети также опубликована его статья с подробным обоснованием данной инициативы.

Автор статьи утверждает, что Узбекистан, исходя из его многовековой истории, "имеет право быть правопреемником не только СССР, но и всех узбекских государств, первого из которых российские историки ошибочно называли и называют Золотой Ордой, но носившего название Узбекистан, к территории, которого в те времена относилась и часть территории Советского Союза".

Среди тех стран, на территорию которых, по мнению Абдуллаева, может и должен претендовать Узбекистан, он называет Российскую Федерацию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению.

У Казахстана, в частности, Узбекистан должен потребовать территорию, предусматривающую выход в Каспийское море, "для того, чтобы построить там свои собственные береговые сооружения, а также грузовые и пассажирские морские терминалы".

Что касается Киргизии, то Узбекистан, как заявляет Абдуллаев, якобы имеет право "предъявлять территориальные претензии на всю территорию этой республики — как правопреемник Кокандского ханства".

В списке, составленном Абдуллаевым, оказались даже Украина и Армения.

У первой он предложил потребовать Крым, как бывшее владение Золотой орды, а к Армении, по его мнению, следует предъявить претензии за участие дашнаков (представителей радикального армянского движения "Дашнакцутюн") в разгроме Туркестанской автономии в 1918 году (дашнаки тогда помогали отрядам красноармейцев).

Предъявление странам бывшего СССР указанных претензий автор статьи считает вопросом национальной безопасности Узбекистана.