В России жители городка Пугачев подняли бунт, требуя выселить чеченцев

В городе Пугачев Саратовской области, после убийства чеченцем местного жителя, начались беспорядки с требованием выселить всех представителей чеченской диаспоры.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В центре города несколько сотен человека собрались на сходку. Перед ними попытался выступить с речью глава Пугачевского района, однако, когда он начал читать с бумажки, один из протестующих вылил ему на голову бутылку воды.

Горожане требуют выселить из города и района уроженцев Чечни, а если власти не выполнят требование, то обещают сделать это самостоятельно.

Сидоров предложил создать инициативную группу и подписать обращение, но в ответ из толпы закричали: "Забирай своих чеченцев назад в горы" и "Зачем что-то писать, какая инициативная группа? Выселяй!".

Кроме того, в толпе протестующих видны бойцы ВДВ.

После этого от толпы отделилась группа, которая решила проникнуть в здание городской администрации. По информации СМИ другая группа, состоящая из 50 человек, перекрыла трассу Волгоград-Самара.

Полиция пытается освободить проезд.

Кроме того, выяснилось, что в Пугачев из Казани хотели приехать представители татарской диаспоры, однако пять их машин были остановлены на границе района.

Отметим, что поводом к беспорядкам стало убийство 20-летнего десантника Руслана Маржанова. Оно произошло в ночь на 6 июля.

По версии следствия, около бара "Золотая бочка" десантника ударил скальпелем 16-летний чеченец.

Подозреваемый задержан и находится под арестом.

7 июля, после похорон Маржанова, не менее 200 горожан собралось на центральной площади: они собирались пойти драться с родственниками чеченца, однако глава района и руководитель местного отделения полиции уговорили толпу разойтись.

Напомним, как сообщал "Главред", похожая ситуация произошла в Николаевской области: после зверского изнасилования жительницы поселка Врадиевка, в котором подозреваются двое милиционеров, у здания РОВД собралась толпа, из которой звучали призывы линчевать подозреваемых.

Люди не ограничились криками, в здании РОВД были разбиты окна и выбиты двери.

Фото: @LRossenko