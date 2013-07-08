В России жители городка Пугачев подняли бунт, требуя выселить чеченцев

В Саратовской области начались беспорядки местных жителей, которые требуют выселить всех чеченцев.
В городе Пугачев Саратовской области, после убийства чеченцем местного жителя, начались беспорядки с требованием выселить всех представителей чеченской диаспоры.
Об этом сообщает Lenta.ru.
В центре города несколько сотен человека собрались на сходку. Перед ними попытался выступить с речью глава Пугачевского района, однако, когда он начал читать с бумажки, один из протестующих вылил ему на голову бутылку воды.
Горожане требуют выселить из города и района уроженцев Чечни, а если власти не выполнят требование, то обещают сделать это самостоятельно.
Сидоров предложил создать инициативную группу и подписать обращение, но в ответ из толпы закричали: "Забирай своих чеченцев назад в горы" и "Зачем что-то писать, какая инициативная группа? Выселяй!".
Кроме того, в толпе протестующих видны бойцы ВДВ.
После этого от толпы отделилась группа, которая решила проникнуть в здание городской администрации. По информации СМИ другая группа, состоящая из 50 человек, перекрыла трассу Волгоград-Самара.
Полиция пытается освободить проезд.
Кроме того, выяснилось, что в Пугачев из Казани хотели приехать представители татарской диаспоры, однако пять их машин были остановлены на границе района.
Отметим, что поводом к беспорядкам стало убийство 20-летнего десантника Руслана Маржанова. Оно произошло в ночь на 6 июля.
По версии следствия, около бара "Золотая бочка" десантника ударил скальпелем 16-летний чеченец.
Подозреваемый задержан и находится под арестом.
7 июля, после похорон Маржанова, не менее 200 горожан собралось на центральной площади: они собирались пойти драться с родственниками чеченца, однако глава района и руководитель местного отделения полиции уговорили толпу разойтись.
Напомним, как сообщал "Главред", похожая ситуация произошла в Николаевской области: после зверского изнасилования жительницы поселка Врадиевка, в котором подозреваются двое милиционеров, у здания РОВД собралась толпа, из которой звучали призывы линчевать подозреваемых.
Люди не ограничились криками, в здании РОВД были разбиты окна и выбиты двери.
Фото: @LRossenko