Число погибших в Каире возросло до 51 человека

Политический кризис и отстранение от власти президента Египта Мохаммеда Мурси привели к массовым волнениям сторонников и противников Мурси, в результате чего погиб уже 51человек, более 435 человек получили ранения

Об этом заявил глава спасательной службы, сообщает "Коммерсантъ".

Они погибли во время штурма штаба Республиканской гвардии сторонниками Мохаммеда Мурси в Каире. При этом источник телеканала Sky News Arabia сообщил, что жертвами столкновений с военными стали не менее 70 человек.

Ранее "Главред" сообщал, что волнения проходят во всех крупных городах Египта – особенно в Каире и Александрии, при этом ежедневно гибнут десятки и получают ранения сотни человек.