В США родился первый ребенок, прошедший генетический отбор

В США родился первый ребенок, который прошел генетическое сканирование еще на стадии эмбриона.

Об этом со ссылкой на британскую прессу сообщает Lenta.ru.

Технология предимплантационного генетического скрининга NGS позволяет сравнительно быстро и недорого находить хромосомные аномалии у эмбрионов.

Ребенок "из пробирки", который прошел это тестирование на стадии эмбриона стал первым "результатом" новой технологии.

Результаты клинических испытаний метода NGS будут представлены 8 июля в Лондоне, на конференции Европейского общества человеческой репродукции и эмбриологии.

Коннор Леви родился 18 мая в Филадельфии. Его родители, 36-летняя Мэрибет Шейдц и 41-летний Дэвид Леви, долгое время не могли зачать ребенка естественным путем и трижды безуспешно пытались сделать это методом внутриматочной инсеминации, пока их не включили в международную программу клинических испытаний метода NGS.

Причиной, из-за которой пару включили в программу, стало подозрение в том, что их эмбрионы, как получающиеся в результате естественного оплодотворения, так и в результате процедуры ЭКО, имеют хромосомные аномалии, что не дает им возможности имплантироваться в матку.

После стандартной процедуры ЭКО, проведенной в клинике Пенсильвании, было получено 13 эмбрионов. После пятидневного культивирования из каждого из них было выделено несколько клеток, которые были отправлены в Оксфорд для генетического скрининга.

Тестирование показало, что, хотя все эмбрионы выглядели совершенно нормальными, правильный хромосомный набор имели только три из них.

Базируясь на результатах скрининга, один из здоровых эмбрионов был успешно имплантирован, и через девять месяцев родился Коннор. Как ожидается, через несколько месяцев в США на свет появится еще один ребенок, прошедший аналогичный генетический скрининг по методу NGS.

По словам ученых, в случае успеха всей серии клинических испытаний, скрининг на хромосомные аномалии методом NGS в ближайшие пять лет может войти в стандартный набор медицинских исследований, требуемых при ЭКО.

Его сравнительная дешевизна и быстрота получения результатов обеспечивается благодаря тому, что в данном случае не выполняется секвенирование всего генома, а лишь проводится подсчет числа хромосом.

В то же время метод NGS позволяет оценить риск развития у будущего ребенка нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также, в принципе, отбирать эмбрионы по многим другим признакам.

Комментируя опасения, что внедрение метода в широкую практику может привести к повальной моде на "дизайнерских" детей, ученые считают, что вероятность такого развития событий низка.

"ЭКО – слишком дорогая и дискомфортная процедура без всякой гарантии на появление ребенка в итоге. Я не думаю, что люди массово решатся на этот трудный путь, если у них не будет для этого серьезных оснований", - заявил руководитель исследований.