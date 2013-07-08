В США родился первый ребенок, прошедший генетический отбор

8 июля 2013, 18:27

В США появился на свет первый ребенок "из пробирки", который прошел генетический отбор. 

Иллюстрация

В США родился первый ребенок, который прошел генетическое сканирование еще на стадии эмбриона.

Об этом со ссылкой на британскую прессу сообщает Lenta.ru.

Технология предимплантационного генетического скрининга NGS позволяет сравнительно быстро и недорого находить хромосомные аномалии у эмбрионов.

Ребенок "из пробирки", который прошел это тестирование на стадии эмбриона стал первым "результатом" новой технологии.

Результаты клинических испытаний метода NGS будут представлены 8 июля в Лондоне, на конференции Европейского общества человеческой репродукции и эмбриологии.

Коннор Леви родился 18 мая в Филадельфии. Его родители, 36-летняя Мэрибет Шейдц и 41-летний Дэвид Леви, долгое время не могли зачать ребенка естественным путем и трижды безуспешно пытались сделать это методом внутриматочной инсеминации, пока их не включили в международную программу клинических испытаний метода NGS.

Причиной, из-за которой пару включили в программу, стало подозрение в том, что их эмбрионы, как получающиеся в результате естественного оплодотворения, так и в результате процедуры ЭКО, имеют хромосомные аномалии, что не дает им возможности имплантироваться в матку.

После стандартной процедуры ЭКО, проведенной в клинике Пенсильвании, было получено 13 эмбрионов. После пятидневного культивирования из каждого из них было выделено несколько клеток, которые были отправлены в Оксфорд для генетического скрининга.

Тестирование показало, что, хотя все эмбрионы выглядели совершенно нормальными, правильный хромосомный набор имели только три из них.

Базируясь на результатах скрининга, один из здоровых эмбрионов был успешно имплантирован, и через девять месяцев родился Коннор. Как ожидается, через несколько месяцев в США на свет появится еще один ребенок, прошедший аналогичный генетический скрининг по методу NGS.

По словам ученых, в случае успеха всей серии клинических испытаний, скрининг на хромосомные аномалии методом NGS в ближайшие пять лет может войти в стандартный набор медицинских исследований, требуемых при ЭКО.

Его сравнительная дешевизна и быстрота получения результатов обеспечивается благодаря тому, что в данном случае не выполняется секвенирование всего генома, а лишь проводится подсчет числа хромосом.

В то же время метод NGS позволяет оценить риск развития у будущего ребенка нейродегенеративных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также, в принципе, отбирать эмбрионы по многим другим признакам.

Комментируя опасения, что внедрение метода в широкую практику может привести к повальной моде на "дизайнерских" детей, ученые считают, что вероятность такого развития событий низка.

"ЭКО – слишком дорогая и дискомфортная процедура без всякой гарантии на появление ребенка в итоге. Я не думаю, что люди массово решатся на этот трудный путь, если у них не будет для этого серьезных оснований", - заявил руководитель исследований.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ребенок отбор тестирование генетика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять