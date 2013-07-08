В Стамбуле закрыли парк, вызвавший протесты по всей стране

Турецкая полиция закрыла посетителям доступ посетителей в стамбульский парк Гези, незадолго до начала запланированного на 8 июля оппозиционного митинга.

Об этом сообщает Lenta.ru.

При этом никаких объяснений своих действий представители власти не предоставили.

Отметим, что утром 8 июля парк, застройка которого стала изначальным поводом для массовых волнений в Турции, открылся после реконструкции, однако затем полицейские вывели всех находившихся в Гези людей за его пределы и перестали пускать кого-либо снаружи.

Оппозиционеры движения "Солидарности с Гези" призывали единомышленников собраться в парке на митинг против турецкого правительства.

Предполагалось, что акция начнется в семь часов вечера по местному времени.

Напомним, 3 июля турецкий суд постановил запретить перестройку парка Гези и площади Таксим и тем самым ликвидировал повод для волнений.

При этом на открытии парка после реконструкции 8 июля мэр Стамбула подчеркнул, что парк — не место для политических манифестаций и власти не допустят новых протестных акций в Гези.

Парк Гези находился на реконструкции с 15 июня: перед этим полиция выгнала оттуда оппозиционных активистов, которые изначально протестовали против плана застройки парка, а затем — против правительства в целом.

Беспорядки в Гези, на прилегающей к нему площади Таксим, в других частях Стамбула, а также во многих других городах страны, начались в начале мая и продолжились в июне. Жертвами столкновений стали четыре человека, около 7,5 тысячи получили ранения.