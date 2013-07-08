В Стамбуле полиция разогнала демонстрантов водометами и слезоточивым газом

Турецкая полиция вечером 8 июля разогнала людей, собравшихся у парка Гези в Стамбуле.

Об этом сообщает РИА Новости.

Применение силы было вызвано желанием людей проникнуть внутрь парка и устроить акцию против его закрытия, запрещенную судом.

Для разгона акций протеста полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В ходе столкновения демонстрантов с полицейскими был серьезно ранен, по меньшей мере, один человек.

Ранее полиция вывела находившихся в парке Гези людей и закрыла туда доступ для посетителей – это произошло незадолго до начала митинга, который оппозиция назначила в открывшемся после реконструкции парке.

Напомним, что парк Гези был закрыт с 15 июня, когда полиция прогнала оттуда оппозиционеров, требовавших отставки правительства страны.

Общенациональные акции протеста, которые прошли в Турции в конце июня и начале июля, начались из-за планов властей по застройке парка Гези. Однако вскоре после начала акций лозунги оппозиционеров сменились на политические, и демонстранты стали протестовать против правительства в целом.

Беспорядки перекинулись из Стамбула на многие другие турецкие города. Жертвами беспорядков стали четыре человека, около 7,5 тысячи человек получили ранения.