В Сирии у оппозиции изъяли 281 бочку химического оружия

В Сирии подразделения вооруженных сил изъяли у оппозиции 281 бочку химических веществ, достаточных, чтобы уничтожить целую страну.

Об этом заявил представитель Сирии в ООН Башар Джафари, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, 7 июля сирийские власти обнаружили в прибрежном городе Баниас тайник, в котором хранилась 281 бочка, "наполненная опасными химическими веществами".

"79 из них содержали полиэтиленгликоль, 67 бочек – моноэтиленгликоль, 25 – моноэтанол, 68 – диэтаноламин и 42 – триэтаноламин", - сообщил дипломат.

По его словам, этого количества "достаточно, чтобы уничтожить целый город, если не целую страну".

Джафари также отметил, что "расследование в этой связи продолжается".

Сирийский дипломат пригласил в страну представителя ООН по вопросам разоружения Анджелу Кейн, а также профессора Оке Сельстрёма, который расследует предполагаемые химические атаки в Сирии.

"Это приглашение подтверждает открытость сирийского правительства и его приверженность сотрудничеству с ООН в поиске правды, скрывающейся за утверждениями о применении химического оружия", - отметил Джафари.

Он напомнил, что расследование ООН было инициировано по запросу Дамаска, который сообщил о применении отравляющих веществ боевиками в пригороде Алеппо 19 марта. В этой связи дипломат указал на "очень важные сведения, доведенные до общественности российской журналисткой Анастасией Поповой", которая побывала на месте ЧП.

"Она проделала отличную работу, задокументировав происшедшее и передала все результаты секретариату ООН, а также профессору Сельстрёму", - сказал сирийский дипломат.

По его словам, собранные Поповой данные "следует изучить очень тщательно", так как они собраны вскоре после инцидента.

Башар Джафари также обратил внимание на сообщения о задержании в Турции 12 членов связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джебхат ан-нусра", при которых было обнаружено с собой два килограмма боевого отравляющего вещества зарин.

"Эти террористы следовали из Ливии, и они провезли зарин на борту гражданского авиалайнера", - отметил Джафари.