В США пообещали "большие проблемы" стране, которая приютит Сноудена

Любая страна, которая предоставит убежище или документы Эдварду Сноудену, бывшему агенту ЦРУ, рискует большими проблемами с Америкой.

Об этом заявили в государственном департаменте США, передает "Интерфакс".

"Любая страна, которая примет решение предоставить убежище Эдварду Сноудену, создаст себе большие проблемы в отношениях с США", - заявила представитель госдепа Дженнифер Псаки.

По ее словам, это касается всех государств, вне зависимости от взаимоотношений с Америкой.

"Это касается и Венесуэлы", - подчеркнула Псаки.

Напомним, ранее некоторые страны Латинской Америки, в том числе Венесуэла, Боливия и Никарагуа, заявили о готовности укрыть бывшего агента ЦРУ. Также это решение поддержала также и Куба.

Отметим, что Сноуден скрылся на территории Гонконга, а после этого обнародовал информацию о секретных операциях спецслужб США по слежке в Интернете.

После этого Сноуден обратился за убежищем к ряду стран, а США, в свою очередь, заявили о намерении добиваться выдачи ЦРУшника, чтобы предъявить ему обвинения в разглашении секретной информации.