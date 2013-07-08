В Египте пообещали расследовать гибель демонстрантов

В Египте глава государства Адли Мансур пообещал расследовать гибель исламистов, погибших в ходе демонстраций в Каире 8 июля.

Об этом сообщает BBC.

Также Мансур выразил соболезнования родным погибших, а также призвал всех граждан отказаться от насилия в ходе политических акций.

Кроме того, новый глава государства отреагировал на заявления "Братьев-мусульман", более 50 членов которой были убиты, когда готовились к утренней молитве неподалеку от здания штаба Национальной гвардии.

По словам исламистов, обстрел ничем не был спровоцирован.

Армейское командование заявило, что демонстранты напали на штаб, попытались его поджечь и стреляли по охранявшим здание солдатам. Генералы пояснили, что не заинтересованы в обострении ситуации, но были вынуждены пойти на крайние меры.

Чья версия развития событий в большей степени соответствует действительности, призвана будет выяснить комиссия, сформированная временным президентом.

Ранее исламисты не раз заявляли, что готовы освободить отстраненного от власти президента Мохаммеда Мурси, который до недавнего времени содержался именно в штабе Национальной гвардии.

По мнению "Братьев-мусульман", он лишился власти в результате военного переворота, а потому должен быть восстановлен в должности.

Тысячи исламистов остаются на нескольких площадях Каира, протестуя против отстранения Мурси. Кроме того, их руководство призвало египтян к восстанию против новых властей, называемых ими незаконными.

Мурси был отстранен от власти по требованию участников массовых демонстраций. Они утверждали, что за год своего президентства он не сумел выполнить ни одного своего обещания и не решил ни одной стоящей перед Египтом проблемы.