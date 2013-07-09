Венесуэла готова принять Сноудена, несмотря на "большие проблемы" от США

Венесуэла получила от Сноудена прошение о политическом убежище и готова его предоставить, как только ЦРУшник прибудет в страну.
Венесуэла получила официальную просьбу Эдварда Сноудена о предоставлении политического убежища в этой стране.
Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Lenta.ru.
По словам Мадуро, теперь американцу, которого США обвиняют в разглашении секретных данных, осталось только решить, как прилететь в Каракас.
Венесуэльский президент подтвердил, что его страна готова предоставить Сноудену убежище, так как бывшего сотрудника ЦРУ "преследует империя".
Напомним, 8 июля Государственный департамент США распространил предупреждение о "крупных проблемах", которые появятся у тех стран, которые предоставят Сноудену убежище или документы.
Тем не менее, о готовности предоставить Сноудену политическое убежище заявили руководители Никарагуа и Боливии.
6 июля было опубликовано обращение американца к никарагуанским властям. В нем он, в частности, утверждает, что не имеет шансов на справедливый суд в США и опасается пожизненного срока или смертной казни.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее Сноуден передал журналистам секретные документы ЦРУ и АНБ о слежке за интернет-перепиской и телефонными переговорами внутри страны, а также о слежке американцев за европейскими дипломатами.