Венесуэла готова принять Сноудена, несмотря на "большие проблемы" от США

Венесуэла получила официальную просьбу Эдварда Сноудена о предоставлении политического убежища в этой стране.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает Lenta.ru.

По словам Мадуро, теперь американцу, которого США обвиняют в разглашении секретных данных, осталось только решить, как прилететь в Каракас.

Венесуэльский президент подтвердил, что его страна готова предоставить Сноудену убежище, так как бывшего сотрудника ЦРУ "преследует империя".

Напомним, 8 июля Государственный департамент США распространил предупреждение о "крупных проблемах", которые появятся у тех стран, которые предоставят Сноудену убежище или документы.

Тем не менее, о готовности предоставить Сноудену политическое убежище заявили руководители Никарагуа и Боливии.

6 июля было опубликовано обращение американца к никарагуанским властям. В нем он, в частности, утверждает, что не имеет шансов на справедливый суд в США и опасается пожизненного срока или смертной казни.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Сноуден передал журналистам секретные документы ЦРУ и АНБ о слежке за интернет-перепиской и телефонными переговорами внутри страны, а также о слежке американцев за европейскими дипломатами.