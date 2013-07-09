В Египте назвали дату выборов нового президента и парламента

В Египте временный президент страны Адли Мансур заявил, что новый глава государства и депутаты парламента будут избраны в ближайшие шесть месяцев.

Планируется, что выборы состоятся в начале 2014 года, передает Lenta.ru.

Мансур также отметил, что первыми состоятся парламентские выборы, которые будут назначены после утверждения на референдуме поправок к действующей конституции.

Ожидается, что референдум будет назначен через четыре месяца. Парламентские выборы пройдут через два месяца после утверждения поправок к Конституции, то есть в январе 2014 года.

В то же время они могут пройти и в середине февраля, а президентские выборы состоятся через неделю после парламентских.

Напомним, как сообщал "Главред", 4 июля был отстранен от власти и арестован президент Мохаммеда Мурси, а действие конституции было приостановлено.

Временным президентом страны стал председатель Конституционного суда Адли Мансур, который будет исполнять обязанности президента до внеочередных президентских и парламентских выборов.

Свержение Мурси произошло после массовых демонстраций, которые начались в конце июня и были приурочены к годовщине инаугурации президента Мурси.

В демонстрациях, которые прошли по всей стране, приняли участие миллионы человек. Протестующие обвиняли Мурси в исламизации страны, установлении авторитарного режима и в провальной экономической политике.

Мохаммед Мурси пришел к власти при поддержке исламистского движения "Братья-мусульмане" летом 2012 года, после свержения в 2011 году предыдущего главы страны Хосни Мубарака. Мурси был избран президентом в ходе первых в истории Египта свободных демократических выборов, признанных мировым сообществом.