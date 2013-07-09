Сегодня начнется суд над Царнаевым: на заседании будет аншлаг

Сегодня в Бостоне начнется процесс по делу Джохара Царнаева, который обвиняется в организации теракта.

Ожидается, что зал суда во время заседания будет переполнен, сообщает "Интерфакс".

Перед окружным судом Бостона подсудимый предстанет в 15:30 по местному времени – в 22:30 по Киеву.

Как сообщил помощник федерального маршала Кевин Нил, количество сидячих мест в зале суда будет ограничено.

Представитель прокуратуры США Кристина Дилорио-Стерлинг сообщила, что о дате и времени слушания уведомили всех раненых в теракте, а также родственников погибших.

При этом она не смогла уточнить, как много из них собираются присутствовать в суде.

В то же время представители общественности будут иметь возможность смотреть трансляцию заседания при помощи установленного в суде монитора.