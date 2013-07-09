В Москве футболист арестован за убийство гастарбайтера

В Москве по обвинению в убийстве мигранта из Киргизии задержан футболист Михаил Рекуданов.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

28-летний футболист, который находился в розыске, явился с повинной. Ранее ему заочно было предъявлено обвинение по статье "убийство".

По версии следствия, в четыре часа утра 23 мая Рекуданов и его знакомый ловили машину для своего приятеля. Рядом остановился автомобиль с двумя мужчинами.

Приятель Рекуданова решил, что это таксисты-частники, и сел в салон. Однако водитель и пассажир объяснили ему, что приехали за своим другом, 23-летним гражданином Киргизии, который вскоре подошел к машине.

Началась ссора, переросшая в драку. Рекуданов нанес 23-летнему киргизу несколько ножевых ранений. Мигрант скончался на месте, а футболист скрылся с места преступления.

В последнее время Рекуданов играл в люберецком футбольном клубе "Звезда", а начинал свою спортивную карьеру в 2003 году в московском клубе "Ника".

Всего Рекуданов успел выступить в 12 клубах, в том числе в московском "Торпедо" (2010 год) и грозненском "Тереке" (2006).

По некоторым данным, на спину футболиста нанесена татуировка "Jedem das Seine" ("каждому свое" по-немецки). Такая надпись была сделана нацистами над входом в концлагерь Бухенвальд.