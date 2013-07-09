Британия запретила въезд чиновникам из "списка Магнитского"

Министерство внутренних дел Великобритании запретило выдавать визы на въезд в эту страну 60 российским чиновникам, которые фигурируют в так называемом "списке Магнитского".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как известно, в этот список попали чиновники, которые могут быть причастны к смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.

Данные о запрете въезда были даны на письменный запрос депутата Палаты общин.

В частности, парламентарий спрашивал правительство, посещал ли за последний год Великобританию кто-либо из чиновников, имена которых были в "списке Магнитского".

Напомним, в конце 2012 года президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского", который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к смерти Магнитского и другим нарушениям прав человека.