Начался суд над капитаном Costa Concordia: его обвиняют в убийстве 32 человек

В Италии начался суд над Франческо Скеттино, капитаном судна "Коста Конкордиа", которое затонуло в январе 2012 года.

После начала суда первое заседание по делу было отложено до 17 июля, сообщают итальянские СМИ.

Заседание было перенесено из-за участия адвокатов Скеттино в национальной забастовке представителей юристов, которая сейчас проходит в Италии.

Как известно, Скеттино обвиняется в 32 непредумышленных убийствах, в нанесении ущерба окружающей среде, а также в том, что он покинул судно, не дождавшись окончания эвакуации.

Его адвокаты утверждают, что вина за кораблекрушение не может лежать на одном человеке и планируют доказать, что ответственность лежит также на других членах экипажа и компании Costa Crociere, которой принадлежал лайнер.

Четверых членов экипажа "Коста Конкордиа", а также сотрудника Costa Crociere судят отдельно: они признали свою вину и должны получить небольшие тюремные сроки, длительность которых будет определена судом 20 июля.

Ранее компания Costa признала свою ответственность за то, что наняла Скеттино, и была приговорена к штрафу в размере одного миллиона евро. По результатам соглашения, компания теперь не может подвергнуться уголовному преследованию.

Скеттино был взят под домашний арест 17 января, однако 5 июля был отпущен. Тем не менее, он не должен был в ходе рассмотрения его дела покидать город Мета-ди-Сорренто, где он проживает.

Лайнер "Коста Конкордиа", столкнувшись со скалой, затонул у берегов итальянского острова Джильо в ночь на 14 января. На борту круизного судна находилось более 4200 человек, 32 из них погибли.

Причиной кораблекрушения стало то, что лайнер подошел слишком близко к берегу острова. При этом высказывались самые разные предположения, почему это произошло.

По одной из версий, Скеттино решил поприветствовать знакомого, находившегося на острове. По другой, капитан в момент происшествия находился с любовницей и то ли решил продемонстрировать ей свои умения, то ли отвлекся и отсутствовал на мостике. Обстоятельства катастрофы и степень вины Скеттино и должен установить суд.