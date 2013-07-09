В Болгарии на берегу моря найдено тело митрополита Кирилла

В Болгарии недалеко от Варны на берегу моря найдено тело митрополита Варненского и Великопреславского Кирилла.
В Болгарии стало известно о гибели митрополита Варненского и Великопреславского Кирилла.
Об этом сообщило Болгарское национальное радио.
Тело митрополита было найдено на берегу моря недалеко от Варны.
Сейчас полиция пытается по горячим следам выяснить причины смерти владыки и рассматривает версию его насильственной смерти.
Митрополит Варненский Кирилл родился 8 июня 1954 года. В сан митрополита был возведен в 1989 году.
После кончины патриарха Максима с 10 ноября 2012 года он являлся местоблюстителем патриаршего престола.