Фиолетовый Rolls-Royce Николая II выстален на торги: опубликованы фото

Фиолетовый Rolls-Royce Ghost, принадлежавший последнему русскому императору Николаю II, выставили на торги. Эксклюзив с интересной историей предлагает приобрести за 5,5 миллиона евро - около 7 миллионов долларов.

Автомобиль был представлен в России в 1913 году на автовыставке в Санкт-Петербурге. Сразу после нее Николай II сделал себе спецзаказ, по которому была построена машина, обладающая всеми мыслимыми тогда элементами комфорта - электрическим освещением, мягкими удобными сиденьями, вазами для цветов, несессерами, пепельницами и даже телефоном. А полный комплект сигнальных и контрольных приборов должен был облегчить управление автомобилем, пишет Retro-brend.ru.

Лимузин был доставлен из Великобритании в 1914 году. В объявлении о продаже не сказано, как часто Николай II пользовался покупкой, сообщает Carscoops

После убийства царской семьи автомобиль "эмигрировал" в США, в Лас-Вегас, и отрабатывал в качестве шоу-кара в одном из местных казино до самой смерти нового владельца. После чего, как утверждается в объявлении, машину купил коллекционер из Германии, державший ее в "подземном бункере, обеспечивающем защиту от удара ядерной бомбы, в подвале своего поместья".

Два года назад автомобиль уже выставляли на аукцион, но, судя по всему, покупателей не нашлось. Правда, тогда цена была немного выше - 8 миллионов евро. При этом в объявлении о продаже предупреждалось, что стоимость "Серебряного призрака" (так называется эта модель роллс-ройса) может еще вырасти, передает Piter.tv.

"Через три года автомобилю будет 100 лет, цена значительно изменится", - отмечалось в пометке.

Есть мнение, что Николай стал первым в России, кто сел на Rolls-Royce, вторым стал миллионер-промышленник Рябушинский, третьим, после того как был реквизирован царский гараж, вождь мирового пролетариата - Владимир Ленин, который ездил на двух автомобилях этой марки, один из которых был с лыжами вместо передних колес и с гусеницами вместо задних.

Позже несколько автомобилей было подарено Иосифу Сталину. Был свой Rolls-Royce и у Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который сам с удовольствием сидел за его рулем.

Впрочем, по другим данным, дебют марки на отечественном рынке состоялся еще в 1911 году. В "Санкт-Петербургском автомобильном справочнике" за тот год среди других зарегистрированных в столице автомобилей числился один Rolls-Royce с 4-цилиндровым двигателем мощностью 28 лошадиных сил. Машина принадлежала гаражу Н.И. Корф, располагавшемуся на Французской набережной в доме 32.

Напомним, в июле на аукционе Sotheby's была продана картина испанского художника Эль Греко "Молитва святого Доминика" за 14 миллионов долларов.