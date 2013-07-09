В Берлине спецназ штурмовал квартиру с 3-метровым портретом Гитлера

Немецкий спецназ в Берлине штурмовал квартиру 24-летнего студента и конфисковал портрет Адольфа Гитлера высотой 2,8 метра и шириной 1,9 метра.

Об этом со ссылкой на Berliner Morgenpost сообщает Lenta.ru

Полицейские приказали студенту лечь на пол, хотя он не оказывал сопротивления, пишет Focus. Затем они обыскали помещение, но нашли только игрушечный пистолет и этот портрет. На картине Гитлер изображен одетым в коричневую униформу со свастикой.

В полиции пояснили, что провели штурм, так как получили сообщение о том, что с улицы видно портрет Гитлера, а также предполагали, что у студента может быть оружие. Было ли в отношении него заведено дело, не сообщается.

Студента возмутила конфискация и он заявил, что намерен добиваться возвращения ему портрета при помощи юристов. Он рассказал прессе, что сам нарисовал картину и не планировал ее продавать. Таким образом он хотел выразить свой протест против запрета на нацистские символы и продемонстрировать, что такое свобода творчества.

Ранее "Главред" сообщал, что в США разразился скандал, после того как американские блоггеры пришли к выводу, что чайник на рекламном плакате одной из компаний, вывешенном на шоссе возле Калвер-Сити в Калифорнии, подозрительно напоминает Адольфа Гитлера.