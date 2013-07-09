Экс-министр финансов выдвинут в премьеры Египта

В Египте политическое крыло салафитского движения партия "Ан-Нур" выдвинула кандидатуру бывшего министра финансов страны Самира Радвана на пост премьер-министра будущего правительства.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление официального представителя "Ан-Нур" Надира Баккара, пишет РИА Новости.

"Мы предложили остановить выбор на кандидатуре Самира Радвана. Он сильный экономист и технократ с опытом руководства министерством и работы в правительстве", — написал Баккар в своем аккаунте в Twitter.

Консультации по кандидатуре премьера будущего временного правительства Египта, которое возьмет на себя управление делами в стране на переходный период, продолжаются уже почти неделю. В списке кандидатов назывались уже многие политики и экономисты. Однако временный президент Египта Адли Мансур никак не решается выбрать наиболее достойного среди претендентов.

Известный в арабском мире специалист по экономике и финансам Радван возглавил египетский Минфин в правительстве Ахмеда Шафика в начале 2011, также работал в кабинете Исама Шарафа.

Радван — выпускник факультета экономики и политики Каирского университета, защитил диссертацию в Лондоне.

Напомним, 4 июля был отстранен от власти и арестован президент Мохаммеда Мурси, а действие конституции было приостановлено.



Временным президентом страны стал председатель Конституционного суда Адли Мансур, который будет исполнять обязанности президента до внеочередных президентских и парламентских выборов.



Свержение Мурси произошло после массовых демонстраций, которые начались в конце июня и были приурочены к годовщине инаугурации президента Мурси.



В демонстрациях, которые прошли по всей стране, приняли участие миллионы человек.