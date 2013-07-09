Мощный взрыв в Бейруте, десятки пострадавших: опубликованы фото и видео

В Ливане на южной окраине Бейрута в первый день Рамадана - священного месяца мусульманского поста прогремел мощный взрыв.

Некоторые СМИ сообщают о 21 пострадавшем, возможно, есть и погибшие, хотя об этом пока противоречивые сведения.

Однако, как сообщают и источники и полиция погибли два человека (по некоторым сведениям, это мужчина и семилетний мальчик).

Очевидцы говорят, что погибших больше, а пострадавших - десятки, возможно, около полусотни. Некоторые СМИ сообщают, что жертв нет - только раненые, пишет NEWSru Israel.

Значительный ущерб нанесен окружающим зданиям и машинам. Облако черного дыма хорошо видно из многих районов Бейрута.

Заминированный автомобиль был взорван на парковке возле Центра исламского сотрудничества в квартале, который считается оплотом радикального движения "Хизбаллах". Там находятся его многочисленные объекты, как гражданские, так и военные.

Ответственности за теракт на себя никто пока не взял, но, по одним предположениям, за ним стоят сторонники сирийских повстанцев. Тысячи боевиков "Хизбаллаха" воюют в Сирии на стороне режима Башара Асада. В самом движении винят Израиль. С обвинениями в адрес еврейского государства выступил и бывший премьер Ливана Саад Харири, сообщает ливанское издание The Daily Star.

Израильские комментаторы не исключают, что речь может идти о попытке ликвидации того или иного лидера группировки, причастного к боевым действиям в Сирии, пишет издание.

Один ливанский канал, "Аль-Джадид", выложил в YouTube видео с места взрыва: