Сноуден согласился на политубежище в Венесуэле

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден принял предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о предоставлении ему политического убежища.

Об этом сообщил сегодня глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, пишет ИТАР-ТАСС.

"Как и следовало ожидать, Сноуден дал согласие на предложение Мадуро о политубежище. Видимо, этот вариант показался Сноудену самым надежным", - написал он в своем "Твиттере".

Как сообщали СМИ, 8 июля президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о получении запроса от Эдварда Сноудена о предоставлении политического убежища. "Нам пришло письмо с просьбой о предоставлении убежища, теперь он должен решить, когда прилетит, если в конце концов решит лететь сюда, - сказал он. - Мы сказали этому молодому человеку, что раз вас преследует империя (США), то приезжайте сюда".

На минувшей неделе три страны Латинской Америки предложили политубежище Сноудену.

Ранее организация WikiLeaks сообщила на своей странице в "Твиттере", что Сноуден направил запросы о предоставлении политического убежища правительствам еще шести государств.

До этого, по данным WikiLeaks, Сноуден отправил запросы на предоставление ему убежища в 21 страну. Отказом ответили восемь стран Евросоюза, среди которых Германия, Италия, Нидерланды и Франция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сноуден, действительно, высказывал просьбу о том, чтобы остаться на территории России, но сам же отказался от нее, "узнав о позиции Путина относительно условия, при котором он может остаться". "В настоящий момент он не хочет оставаться в РФ, - сказал пресс-секретарь президента. - Также всем хорошо известно, что Сноуден наряду с этим отправил запросы в 15 стран".

Напомним, 30-летний Эдвард Сноуден, работавший в последнее время по контракту в Агентстве национальной безопасности, занимающемся электронной разведкой. Он разоблачил секретные шпионские программы, осуществляемые этим ведомством в США и по всему миру. Это вызвало колоссальный скандал, продолжающий набирать обороты.

Из США Сноуден направился в Гонконг, откуда вылетел в Москву, чтобы направиться в другое государство, которое предоставило бы ему убежище. Но пока он якобы находится в аэропорту Шереметьево.