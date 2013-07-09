У России есть доказательства использования в Сирии химоружия, США не верит

В Сирии под Алеппо 19 марта боевики применили отравляющий газ зарин. К такому выводу пришли российские эксперты.

Об этом сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин, пишет РИА Новости.

По его словам, результаты анализа полученных в Сирии проб переданы генсеку ООН Пан Ги Муну.

"Я только что передал генеральному секретарю результаты анализа проб, взятых на месте российскими экспертами в Хан эль-Асаль", — сказал Чуркин. Пробы, по его словам, были проанализованы в российских лабораториях, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия.

Эксперты установили, что 19 марта боевики запустили неуправляемый снаряд типа "Башаир-3" по городу Хан эль-Асаль, находившемуся под контролем правительственных сил, под Алеппо, в результате чего 26 человек были убиты и 86 ранены, сказал Чуркин.

"Результаты анализа четко показывают, что заряд был непромышленного производства и содержит зарин", — подтвердил Чуркин. Технические характеристики зарина также говорят о том, что он был непромышленного производства. "Отсутствие химического стабилизатора в пробах обнаруженных токсичных веществ показывает, что произведены они были сравнительно недавно", — сказал постпред.

Между тем, пресс-секретарь президента США Джей Карни заявил, что США сомневаются в представленных Россией в ООН данных об использовании химоружия сирийской оппозицией.

"Мы серьезно сомневаемся, что химическое оружие было использовано… вне сферы контроля сирийского правительства", — сказал Карни.

По его словам, выпущенный по пригороду Алеппо снаряд не был стандартным снарядом для химоружия. "Гексоген, использованный как разрывной заряд, не используется в штатных боеприпасах", — отметил Чуркин. "Таким образом, есть все причины полагать, что это боевики вооруженной оппозиции применили химоружие в Хан аль-Асале", — подчеркнул постпред.

Как известно, о том, что в Сирии правительственными войсками применяется химическое оружие, использование которого запрещено международными соглашениями, так называемая вооруженная оппозиция говорит едва ли не с начала конфликта. Причем в помощи сирийцам в его создании обвиняли Россию. Российские военные свою причастность начисто отрицали, а сирийские власти, признавая, что некоторые запасы опасных веществ у них имеются, обвиняли противников в намерении захватить оружие и устраивать с его помощью провокации.



Химическое оружие, которое даже пришлось прятать и от повстанцев, и от их западных союзников, будет применено лишь в одном случае, подчеркивал официальный Дамаск - если начнется внешняя интервенция.