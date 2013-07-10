В США начинается суд над бостонским террористом

В США, штате Массачусетс сегодня, 10 июля, начинаются первые судебные слушания по делу бостонского террориста Джохара Царнаева, которого обвиняют в организации теракта во время проведения марафона 15 апреля.

Федеральные власти предъявили Царнаеву обвинения по 30-ти пунктам, в том числе "в использовании оружия массового уничтожения, а именно - самодельного взрывного устройства", и в "злонамеренном уничтожении частной собственности с помощью взрывного устройства, вызвавшем гибель людей". За содеянное ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение, пишет ИТАР-ТАСС

На слушаниях ожидается присутствие большинства пострадавших и их родственников. Для заседания, чтобы вместить всех свидетелей, специально выделено большое помещение. Остальные смогут наблюдать за процессом по телемониторам, установленным в холлах суда, пишут местные СМИ.

Напомним, 15 апреля в центре Бостона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Американские власти назвали организаторами и исполнителями этих взрывов братьев Царнаевы - 26-летнего Тамерлана и 19-летнего Джохара. Тамерлан был убит спустя несколько дней после теракта в перестрелке с полицией. Джохар, получивший тяжелые ранения при задержании, в настоящее время содержится в тюремном медицинском центре Девенс недалеко от Бостона.

В результате взрывов, прогремевших недалеко от финишной черты, три человека погибли и более 260 получили ранения.