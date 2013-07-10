Названа причина крушения Boeing 777 в Сан-Франциско

Причиной крушения лайнера мог стать сбой в работе автоматики.
Как установили эксперты Национального управления США по безопасности на транспорте (НУБТ), разница между реальной скоростью и заданной составляла более 60 км в час, а управление лайнером было переведено из автоматического режима в ручной за полторы минуты до столкновения с землей, пишет ИТАР-ТАСС.
По словам руководителя НУБТ Деборы Херсман, экспертам предстоит тщательно проверить показания экипажа. Ранее эксперты заявили, что "весь полет проходил нормально, а все системы лайнера работали в штатном режиме".
Напомним, Boeing-777 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, летевший из Сеула, потерпел крушение 6 июля при посадке в аэропорту Сан-Франциско. На борту находились 307 человек. Погибли два пассажира, более 180 пострадали. В больницах на данный момент остаются 39 человек.
фото; видео: Вести.ру