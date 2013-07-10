Бывший ЦРУшник выступил с новыми разоблачениями

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден продолжает публиковать новые разоблачения.

По его заявлению, спецслужбы США с помощью четырех объектов с мощным серверным оборудованием, расположенных в Австралии, занимаются сбором информации, в том числе и личного характера, по интернету, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на австралийску газету Sydney Morning Herald.

По данным бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, эти объекты находятся в городах Алис-Спрингс, Дарвин, Джералдтон, а также в пригороде Канберры.

Как сообщалось, в настоящее время Эдвард Сноуден по-прежнему находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. О готовности предоставить ему политическое убежище уже заявили Венесуэла, Никарагуа и Боливия. Еще одна латиноамериканская страна — Эквадор — пока находится в процессе принятия решения.

30-летний Эдвард Сноуден, работавший в последнее время по контракту в Агентстве национальной безопасности, занимающемся электронной разведкой. Он разоблачил секретные шпионские программы, осуществляемые этим ведомством в США и по всему миру. Это вызвало колоссальный скандал, продолжающий набирать обороты.

видео: Вести.ру