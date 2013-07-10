В Финляндии из-за угрозы взрыва эвакуируют более 2 тыс человек

10 июля, власти Финляндии эвакуируют более двух тысяч жителей муниципалитета Вихтавуори в центральной части страны из-за угрозы взрыва на местном пороховом заводе.

Об этом сообщает радиостанция Yle, пишет РИА Новости.

Временные убежища для жителей организованы в местных школах. Автомобильное движение на дорогах муниципалитета приостановлено.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, 20 июня, на фабрике по производству фейерверков в Канаде произошел взрыв, после которого начался мощный пожар.

Одно из зданий фабрики было сильно повреждено, а столб дыма от пожара виден за несколько километров.

Властям пришлось эвакуировать жителей ближайших населенных пунктов в радиусе один километр.