В Эстонии будут наказывать за посещение сайтов с детским порно

Власти Эстонии решили ввести уголовную ответственность за посещение сайтов с детской порнографией.

Соответствующий законопроект в настоящее время проходит согласование, пишет Lenta.ru.

Как именно за это предлагается наказывать, источник не сообщает. Не уточняется также, как будет устанавливаться "осознанность посещения".

В соответствии с проектом, преступлением будет считаться "осознанное посещение интернет-страниц с детской порнографией и рассматривание там фотографий и видео, даже без скачивания этих материалов в свой компьютер".

Законопроект, устанавливающий ответственность за посещение сайтов с детским порно, также ужесточит наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, в случаях, если преступления над детьми совершаются членами их семей, максимальный срок наказания для виновных будет составлять восемь лет лишения свободы, вместо нынешних пяти.

По действующему уголовному законодательству Эстонии, предусмотрена ответственность за приобретение, хранение и распространение материалов эротического или порнографического содержания с участием несовершеннолетних.

Жителей республики нередко привлекают к ответственности за такого рода преступления. Так, в начале 2013 года был приговорен к условному сроку 56-летний житель Пярну, некий Мауно, скачавший детское порно из файлообменной сети. При этом он утверждал, что материалы попали к нему в компьютер случайно. В июне был оштрафован 25-летний Тоомас (также в Пярнуском уезде), скачивавший порнографические материалы с участием детей в течение трех лет.

Два года назад за подобное преступление был осужден вокалист группы President Рейн Лаанеорг: его приговорили к условному сроку и выплате штрафа, кроме того, ему было запрещено посещать детские интернет-форумы и общаться с лицами моложе 14 лет.