Результаты экспертизы смерти Березовского будут только к концу года

Британская сторона надеется, что результаты токсикологической экспертизы, необходимой для установления причин смерти Бориса Березовского, будут готовы к концу этого года.

Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве, пишет РИА Новости

Комментируя ситуацию, в британском посольстве указали, что "власти Великобритании смогут официально подтвердить смерть Бориса Березовского только после окончания следствия и последующей регистрации смерти".

"На данный момент следствие ожидает результатов токсикологической экспертизы, которая является необходимой для установления причин смерти Бориса Березовского", — отметили в дипмиссии.

"Сроки завершения экспертизы точно не установлены, но мы ожидаем ее результата не раньше конца 2013 года", — подчеркнули в посольстве.

Напомним, Березовский был найден мертвым, 23 марта, в своем загородном доме в Аскоте. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти было удушение, однако следов насилия на теле погибшего не найдено. Окончательную причину смерти бизнесмена британские полицейские смогут раскрыть только после завершения всех следственных работ.

Как писали СМИ, не совсем обычный обряд прощания с опальным олигархом заставляет заподозрить, что Березовский покончил с собой.