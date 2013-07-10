Временная власть Египта предлагает мир исламистам

Представители "Братьев-мусульман" отказались от предложения войти в состав формируемого Хазем эль-Баблави правительства Египта.

Глава кабинета министров Хазем эль-Баблави заявил, что в состав формируемого им правительства могут войти и представители "Братьев-мусульман", пишет РИА Новости

"Мы не имеем дела с путчистами. Мы отвергаем все, что идет от них", — сказал представитель движения Тарека аль-Мурси (Tareq al-Morsi).

Напомним, 3 июля в Египте военные объявили об отстранении от власти президента Мурси и назначении временным главой государства председателя Конституционного суда Адли Мансура. Также было приостановлено действие конституции страны.



В ближайшее время будут сформированы временное технократическое правительство и комиссия по подготовке досрочных парламентских и президентских выборов.