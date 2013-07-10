В Турции полицейских наградили за разгоны демонстраций

В Турции губернатор провинции Испарта наградил полицейских, которые отличились при разгоне демонстраций.

Об этом сообщает оппозиционный сайт Hurriyet.

В ходе торжественной церемонии, на которой присутствовал и глава местной полиции, губернатор вручил дипломы и знаки отличия 102 полицейским.

"Когда протестующие стали собирать камни и надевать на лица маски, стало ясно, что они готовят провокации. Но полиция проявила выдержку и не поддалась на это", - заявил губернатор в поздравительной речи.

При этом он подчеркнул, что не только полиция, но и он лично сыграл важную роль в том, чтобы "предотвратить беспорядки в Испарте".

Губернатор также отметил, что во время протестов на улицы города выходили не более шести тысяч человек, большинство из которых "были приезжими".

Напомним, как сообщал "Главред", с конца мая по всей Турции шли массовые акции протеста, участники которых выступали против премьера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Премьер, в свою очередь, называл манифестантов "террористами, мародерами, бездельниками и пьяницами".

На разгон демонстраций были брошены полицейский спецназ и жандармерия. Через две недели протесты пошли на убыль – после ряда уступок властей.

В частности, было отменено решение о ликвидации стамбульского парка Гези, что и было поводом к началу протестов.