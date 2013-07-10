В Германии прошли облавы на квартиры неонацистов

Немецкая полиция 10 июля провела широкомасштабную операцию против неонацистской группы "Свободная сеть юга".

Об этом сообщает Süddeutsche.de.

В операции приняли участие более 700 полицейских, которые проводили обыски в домах и на рабочих местах предполагаемых участников объединения.

Как сообщили источники издания, у некоторых была обнаружена экстремистская литература.

Облава прошла в рамках расследования в отношении баварских ультраправых организаций, которых подозревают в запрещенной деятельности и распространении нацистской идеологии.

Заявленная цель всех этих действий ― поиск доказательств, с помощью которых можно было бы запретить "Свободную сеть юга".

По мнению полиции, ядро этой "зонтичной" организации составляют до 20 небольших неонацистских групп, всего – около 350 человек.

"Свободная сеть юга" действует с 2008 года. С того времени к ней присоединились многие ультраправые активисты из ранее запрещенных организаций.