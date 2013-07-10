В Москве полиция задержала Навального и сразу же отпустила

В Москве российские правоохранители задержали оппозиционера Алексея Навального после того, как он сдал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на пост мэра Москвы.

При этом сразу же отпустили, сообщает РИА Новости.

После сдачи документов Навальный вышел из здания Мосгоризбиркома и начал общаться с журналистами и своими сторонникам, которые пришли его поддержать. Через толпу к нему прошла группа полицейских, они заявили оппозиционеру, что мероприятие не санкционировано и он задержан, и препроводили его в полицейский автобус.

Сторонники Навального собрались возле этого автобуса. Через несколько минут оппозиционер вышел наружу. "Меня отпустили", — сообщил он окружающим.

Агентство сообщает, что документы для выдвижения на пост московского мэра подали 38 человек, среди них: кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, от партии "Яблоко" — Сергей Митрохин, Намерен участвовать в выборах и самовыдвиженец Сергей Собянин. Для завершения процедуры регистрации все кандидаты должны предоставить подписи 110 муниципальных депутатов Москвы. Кроме того, самовыдвиженцы должны собрать более 73 тысяч подписей москвичей.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-мэр Собянин сам подал в отставку, после чего были назначены градоначальника.