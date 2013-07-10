Джохара Царнаева доставили в суд под мощнейшей охраной

В федеральный суд Бостона под охраной кортежа из бронированных полицейских автомобилей был доставлен обвиняемый в организации теракта – Джохар Царнаев.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Кортеж заехал на территорию суда, у здания которого дежурят усиленные наряды полиции, в том числе кинологи с собаками.

Сообщается, что первые слушания по делу Царнаева начнутся в 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву).

Напомним, что уроженец Чечни обвиняется в организации теракта во время проведения Бостонского марафона 15 апреля. В результате взрывов, которые прозвучали недалеко от финишной черты, три человека погибли и более 260 получили ранения.

Обвинения, которые федеральные власти предъявили Царнаеву, содержат 30 пунктов, среди них "использование оружия массового уничтожения, а именно – самодельного взрывного устройства", и "злонамеренное уничтожение частной собственности с помощью взрывного устройства, вызвавшее гибель людей".

За содеянное ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

"Вся имеющаяся у меня информация указывает на то, что эти двое братьев действовали в одиночку", - заявил мэр Бостона и добавил, что, по его мнению, лидером был старший из братьев Царнаевых – Тамерлан.

Мэр предположил, что именно Тамерлан "промыл мозги" 19-летнему Джохару.

Тем не менее, спецслужбы продолжают проверку связей Тамерлана Царнаева с террористической организацией "Имарат Кавказ" и одним из лидеров экстремистского подполья Доку Умаровым.