Мандела реагирует на лечение, но остается в критическом состоянии

Легендарный президент ЮАР Нельсон Мандела по-прежнему остается в критическом состоянии, хотя его организм реагирует на лечение.

Об этом заявил президент страны Джейкоб Зума, передает РИА Новости.

"Мы все воодушевлены тем, что Мадиба реагирует на лечение", — заявил он на выходе из больницы, в которой находится Мандела.

Зума также добавил, что состояние экс-президента остается критическим, но стабильным.

Как известно, Мандела был госпитализирован в начале июня в связи с рецидивом легочной инфекции. С прошлой недели врачи проводят ему процедуру гемодиализа для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.

Напомним, что Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил страной с мая 1994 по июнь 1999 года.

В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.

Ранее за свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет.

В начале декабря 2012 года Мандела был госпитализирован в Йоханнесбурге. Врачи провели ряд тестов, которые выявили рецидив легочной инфекции, потребовавший соответствующего лечения.

Позже экс-президенту ЮАР была успешно проведена операция по удалению камней из желчного пузыря. Незадолго до наступления нового года он был выписан из больницы.