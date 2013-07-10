Царнаев не признал вину ни по одному пункту обвинения

В Бостоне начался судебный процесс над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в организации теракта.

Об этом сообщает РИА Новости.

В самом начале заседания Царнаев назвал себя невиновным по всем 30 пунктам обвинения.

Напомним, как сообщал "Главред", уроженцу Чечни инкриминуруют, в частности, использование оружия массового уничтожения и организацию теракта на финише Бостонского марафона.

В результате двух взрывов погибли три человека, еще 260 получили ранения.