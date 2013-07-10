Правительство Люксембурга после шпионского скандала ушло в отставку

В Люксембурге правительство во главе с Жан-Клодом Юнкером ушло в отставку из-за обвинений в неадекватном руководстве спецслужбами и попустительстве превышению ими служебных полномочий.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Отставка Кабинета произошла вскоре после того, как партнеры Юнкера по правящей коалиции – Люксембургская социалистическая рабочая партия – объявила о готовности поддержать вотум недоверия его правительству.

Как известно, ранее Юнкер отказывался уходить в отставку и предлагал своим оппонентам "попробовать вынести вотум недоверия".

Тем не менее, премьер все же признал, что в работе спецслужб были допущены "отдельные ошибки", но при этом заявил, что "не увидел в докладе никаких юридически состоятельных свидетельств своей причастности к этим нарушениям".

Ранее парламентская комиссия установила факты прослушивания, которую вела служба разведки SREL: она отслеживала разговоры членов следственной группы, занимающейся расследованием так называемого "дела бомбистов", которое возникло в 1984-86 годах.

Тогда в Люксембурге произошла серия террористических актов. Подозреваемые были установлены только в 2007 году: ими оказались сотрудники спецслужб Марк Шеер и Жос Вильмс.

У них были найдены пособия по созданию взрывных устройств.

По данным местных СМИ, Юнкер, занимавший тогда пост министра юстиции, был, по меньшей мере, заранее осведомлен об этих терактах.