Суд над Царнаевым: процесс продлится до четырех месяцев

На суде присутствовали только сестры террориста. Мать Джохара Царнаева, планировавшая попасть на заседание, от поездки в США в итоге отказалась.
На семь раз заданный судьей вопрос признает ли себя виновным Царнаев семь раз ответил нет, пишут Вести.ру.
Предполагаемого террориста доставили в суд на бронированном автомобиле под усиленной охраной. В зале находились родные погибших и пострадавшие при взрывах.
Для транспортировки Царнаева на заседание судебные власти подготовили целый кортеж. Путь в суд Джохар Царнаев проделал в бронированном кузове вездехода Humvee.
Адвокаты от общения с прессой отказались и бывший шеф погибшего полицейского оценил перспективы процесса как профессиональный юрист - дело предстоит долгое. Ожидается, что суд над ним продлятся от трех до четырех месяцев.
Для Царнаева это первое с момента ареста появления на публике. Власти обещали, что в зале, где будет проходить судебное заседание, место найдется всем.
На суде присутствовали только сестры террориста. Мать Джохара Царнаева, планировавшая попасть на заседание, от поездки в США в итоге отказалась. Не приехала и Кэтрин Рассел, вдова его старшего брата Тамерлана. В последнее время девушка, принявшая ислам по настоянию мужа, стала вновь возвращаться к своему прежнему образу жизни. Говорят, она красит ногти и бывает в фаст-фудах. В зале суда присутствует и группа поддержки Царнаевых: небольшая группа с плакатами и в футболках с изображениями льва. Львом Царнаев называл себя в социальных сетях.
Следить за появлением Царнаева можно было по специальной видеотрансляции. Перед судом, потерпевшими и их родственниками он предстал в оранжевой арестантской робе. Адвокаты накануне слушаний говорили о едва ли не полной инвалидности подзащитного, но из того, что бросилось в глаза — лишь сложный пластиковый протектор на руке (вместо гипса) и странно меняющееся выражения лица. У Царнаева время от времени перекашивает рот. В тюрьме он отрастил волосы.
Потерпевшие ждали этого дня несколько месяцев. Многие в день взрывов получили травмы, с которыми им теперь предстоит прожить остаток жизни.
Один из свидетелей Роберт Виллинг тоже был в числе бегунов.
"Я был недалеко, оказывал помощь мужчине, который пострадал. Наверное, я не имею права желать Царнаеву мести. Рассчитываю на законы и правосудие. Поэтому я сегодня здесь", - говорит он.
Следующий этап — выбор состава присяжных. Сделать это должны в конце сентября. Прокуроры пока не определились какое наказание избрать для Джохара Царнаева: смертну казнь, которую предусматривают 17 пунктов обвинения, или пожизненное заключение.
Напомним, 15 апреля в центре Бостона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Американские власти назвали организаторами и исполнителями этих взрывов братьев Царнаевы - 26-летнего Тамерлана и 19-летнего Джохара. Тамерлан был убит спустя несколько дней после теракта в перестрелке с полицией. Джохар, получивший тяжелые ранения при задержании, в настоящее время содержится в тюремном медицинском центре Девенс недалеко от Бостона.
Взрывы на марафоне унесли жизни троих. Более 260 получили ранения.