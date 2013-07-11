Суд над Царнаевым: процесс продлится до четырех месяцев

Джохар Царнаев в первый день слушаний по делу о терактах во время бостонского марафона не признает свою вину и отвергает все обвинения по 30 пунктам. По большинству из них Царнаеву грозит смертная казнь.

На семь раз заданный судьей вопрос признает ли себя виновным Царнаев семь раз ответил нет, пишут Вести.ру.

Предполагаемого террориста доставили в суд на бронированном автомобиле под усиленной охраной. В зале находились родные погибших и пострадавшие при взрывах.

Для транспортировки Царнаева на заседание судебные власти подготовили целый кортеж. Путь в суд Джохар Царнаев проделал в бронированном кузове вездехода Humvee.

Адвокаты от общения с прессой отказались и бывший шеф погибшего полицейского оценил перспективы процесса как профессиональный юрист - дело предстоит долгое. Ожидается, что суд над ним продлятся от трех до четырех месяцев.

Для Царнаева это первое с момента ареста появления на публике. Власти обещали, что в зале, где будет проходить судебное заседание, место найдется всем.

На суде присутствовали только сестры террориста. Мать Джохара Царнаева, планировавшая попасть на заседание, от поездки в США в итоге отказалась. Не приехала и Кэтрин Рассел, вдова его старшего брата Тамерлана. В последнее время девушка, принявшая ислам по настоянию мужа, стала вновь возвращаться к своему прежнему образу жизни. Говорят, она красит ногти и бывает в фаст-фудах. В зале суда присутствует и группа поддержки Царнаевых: небольшая группа с плакатами и в футболках с изображениями льва. Львом Царнаев называл себя в социальных сетях.

Следить за появлением Царнаева можно было по специальной видеотрансляции. Перед судом, потерпевшими и их родственниками он предстал в оранжевой арестантской робе. Адвокаты накануне слушаний говорили о едва ли не полной инвалидности подзащитного, но из того, что бросилось в глаза — лишь сложный пластиковый протектор на руке (вместо гипса) и странно меняющееся выражения лица. У Царнаева время от времени перекашивает рот. В тюрьме он отрастил волосы.

Потерпевшие ждали этого дня несколько месяцев. Многие в день взрывов получили травмы, с которыми им теперь предстоит прожить остаток жизни.

Один из свидетелей Роберт Виллинг тоже был в числе бегунов.

"Я был недалеко, оказывал помощь мужчине, который пострадал. Наверное, я не имею права желать Царнаеву мести. Рассчитываю на законы и правосудие. Поэтому я сегодня здесь", - говорит он.

Следующий этап — выбор состава присяжных. Сделать это должны в конце сентября. Прокуроры пока не определились какое наказание избрать для Джохара Царнаева: смертну казнь, которую предусматривают 17 пунктов обвинения, или пожизненное заключение.

Напомним, 15 апреля в центре Бостона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Американские власти назвали организаторами и исполнителями этих взрывов братьев Царнаевы - 26-летнего Тамерлана и 19-летнего Джохара. Тамерлан был убит спустя несколько дней после теракта в перестрелке с полицией. Джохар, получивший тяжелые ранения при задержании, в настоящее время содержится в тюремном медицинском центре Девенс недалеко от Бостона.

Взрывы на марафоне унесли жизни троих. Более 260 получили ранения.