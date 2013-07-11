В Эстонии гимназиям запретили преподавать на русском языке

В Эстонии четырем русским гимназиям отказано в праве преподавать на родном языке. Такое решение 11 июля приняло правительство страны по предложению министерства образования и науки.

Как отмечается в постановлении правительства, министерство предоставило гимназиям заранее информацию о переводе обучения на эстонский язык, передает Postimees.ee.

"У школ есть преподаватели с соответствующей подготовкой, и гимназисты, как правило, в основных школах уже обрели хорошее владение эстонским языком", — считают в ведомстве.

"Члены правительства сочли, что в упомянутых в ходатайстве гимназиях (в классах с 10-го по 12-й) не существует реальных преград, которые исключали бы преподавание на эстонском языке в объеме 60% ", пишет издание.

В Эстонии в 2011/2012 учебном году должен был завершиться перевод преподавания 60% предметов на эстонском языке. В 2010 году парламент Эстонии принял закон "Об основной школе и гимназии", в соответствии с которым обучение ведется, как правило, на эстонском языке. Однако с разрешения правительства могут быть и исключения из этого правила.

Городские управы Таллина и Нарвы, где проживает большое число русскоязычного населения, на основании этого в 2011 году попросили сделать исключения для ряда гимназий, но им было в этом отказано. После этого они обратились в Таллинский административный суд.

Однако в этом праве им было отказано, несмотря на то, что, по мнению попечительских советов этих учебных заведений, образовательная реформа в Эстонии плохо подготовлена. После этого 19 июня 2012 года мэрия Таллина вновь обратилась к правительству с просьбой сделать исключение для четырех гимназий, но 11 июля 2013 года им в этом было вновь отказано.

При этом, как пишут местные СМИ со ссылкой на информацию из Госканцелярии, министерство образования и науки в 2012 году выделило Таллиннскому департаменту образования в качестве дополнительных средств на поддержку преподавания на эстонском языке в русских школах 371 тысячу евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии власти ограничили возможности обучения на русском языке в частных школах. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент республики.

Согласно действующему законодательству, языком обучения является эстонский. Обучение на другом языке (например, русском) возможно лишь в том случае, если на это даст разрешение правительство страны.