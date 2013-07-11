В России единоросс "расчленил" партбилет, опубликовано видео

Петербуржец, член провласной партии "Единой России" Валерий Федотов, долгое время критиковавший ЕР, в частности, за пропаганду наркотиков, наконец, решил выйти из партии. Сделал он это эффектно: созвал пресс-конференцию, объявил, что переходит в "Гражданскую платформу" Михаила Прохорова и демонстративно изрезал садовыми ножницами партбилет.

"Это была пластиковая карта. Поскольку ее нельзя было размагнитить, пришлось таким образом ее расчленить", - сказал Федоров, пишет РБК.

Политик решил покинуть партию власти многим причинам. Одна из основных - что в 2009 году Федоров вступал в совсем другую партию.

"Однако оттепель сменилась заморозками, инновации - примитивным закручиванием гаек, в качестве "социального лифта" все чаще используется "автозак", а "Единая Россия" окончательно превратилась в "партию кнопкодавов", марионетку Кремля", - написал он в "Живом Журнале".

"Согласитесь, нездоровая ситуация, когда ты значительно больше согласен с человеком, который прозвал твою партию "партией жуликов и воров", чем с собственным партийным руководством и номинальными единомышленниками", - написал Федоров в своем блоге, намекая, по всей видимости, на Алексея Навального.

"Я рассматривал как возможность перехода в "Народный альянс" Алексея Навального. Его необоснованное преследование по "делу Кировлеса" для меня очевидно, и я поддерживаю , сказал Федотов

Федоров выбрал Прохорова, потому что тот не "мурзилка".