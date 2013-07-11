В Турции смерть юноши спровоцировала новые столкновения с полицией

В Турции в ночь на 11 июля начались новые столкновения граждан с полицией, применивших уже в который раз за последние недели против манифестантов слезоточивый газ и водометы.

Нынешние локальные манифестации в Анкаре и в провинции Хатай спровоцировала смерть 19-летнего жителя города Эскишехира Исмаила Коркмаза. Он получил серьезные травмы во время беспорядков 2 июня и спустя 38 дней скончался в больнице, передает ИТАР-ТАСС.

В Анкаре несколько сотен человек собрались на не санкционированную властями акцию в память о Коркмазе на двух проспектах, полностью заблокировав их. Полиция неоднократно призывала собравшихся разойтись, но безуспешно, и в итоге пустила в ход спецсредства.

Также в городе Антакья в провинции Хатай в ночь на четверг собралась многочисленная группа манифестантов, которые хотели пройти маршем к центральной площади. Но полиция преградила им путь и не позволила двигаться дальше. Однако манифестанты отказались разойтись. Тогда полиция применила для их разгона газ и водометы. В ответ в стражей порядка полетели камни.

В то же время в самом городе, где скончался юноша, на акцию его памяти собралось около пяти тысяч человек. С гвоздиками в руках они прошли к больнице, провели возле нее митинг. Шествие прошло без серьезных инцидентов.

Коркмаз стал пятой жертвой беспорядков, начавшихся в Турции в конце мая. Кроме него, за прошедшее время от травм и ранений погибли еще трое манифестантов, ставших для протестующих своего рода мучениками и символами протестного движения, и один полицейский.

Напомним, в Турции губернатор провинции Испарта наградил полицейских, которые отличились при разгоне демонстраций.

Как сообщалось ранее, с конца мая по всей Турции шли массовые акции протеста.

Акции начались с митинга в защиту парка Гези в Стамбуле. Позже участники выступали против премьера Реджепа Тайипа Эрдогана.



Премьер, в свою очередь, называл манифестантов "террористами, мародерами, бездельниками и пьяницами".



На разгон демонстраций были брошены полицейский спецназ и жандармерия. Через две недели протесты пошли на убыль – после ряда уступок властей.

