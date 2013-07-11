Посмертный приговор Магнитскому юристы назвали верхом абсурда

Юристы Amnesty International считают посмертный приговор по делу Сергея Магнитского невероятным абсурдом.

Об этом сообщает УНИАН.

"Сегодняшнее решение – это верх абсурда. Это еще одно свидетельство глубоких проблем в области правосудия в России и зачастую непреодолимых препятствий на пути тех, кто надеется добиться справедливости", - заявил глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

Также он заверил, что в России допускается возможность завершения расследования уголовного дела в отношении умершего, но только в том случае, когда на этом настаивает его семья.

Прокуратура воспользовалась этим положением, чтобы возобновить уголовное преследование уже после его смерти, несмотря на возражения семьи и однозначный отказ близких Магнитского от участия в следствии и суде.

Напомним, Сергей Магнитский умер в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина" при обстоятельствах, которые вызвали серьезное беспокойство о применении к нему пыток и жестокого обращения.

Отметим, что отношения между Россией и США обострились после того как 6 декабря в США был принят закон о введении визовых санкций против россиян, ответственных за смерть Магнитского в СИЗО.

Сегодня, 11 июля, московский суд вынес решение в отношении аудитора фонда Hermitage Capital Магнитского, признав его виновным по уголовному делу и прекратив дело в связи с его смертью.

Суд также заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, Магнитский от имени ООО "Камея" незаконно приобрел по более низкой внутрирыночной цене более 130 млн акций ОАО "Газпром" на сумму не менее 2 млрд рублей, чем причинил ущерб России в особо крупном размере.