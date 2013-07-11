В тюрьме организатор терактов 9/11 конструировал пылесосы

Предполагаемый организатор терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, Халид Шейх Мохаммед, находясь в секретной тюрьме ЦРУ в Румынии занимался конструированием пылесосов.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, террорист сам попросил тюремщиков разрешения поработать по своей "гражданской" специальности — инженером.

Мохаммед, обладатель соответствующего диплома, попросил дать ему разрешение сконструировать новую модель пылесоса.

Руководство тюрьмы связалось с ЦРУ, и там ему не стали возражать, и разрешили заняться конструированием аппарата. При этом в спецслужбе пояснили, что Мохаммеду разрешили заниматься этим делом, чтобы он не сошел с ума.

В результате террористу позволили скачать из интернета необходимые схемы и технические спецификации, а разработанный Мохаммедом аппарат оставили недоступным для широкой публики.

Кроме того, выяснилось, что созданием пылесоса заключенный смог заняться только после того, как ЦРУ получило от него все необходимые сведения.

До этого его часто пытали, сообщили источники в спецслужбе: оставляли без сна на протяжении 180 часов, 183 раза топили, а также долгое время содержали в одиночной камере.

Как известно, Халид Шейх Мохаммед проходит главным обвиняемым на процессе о терактах 11 сентября, который стартовал в октябре 2012 года в Гуантанамо.

Он был задержан в ходе спецоперации в Пакистане в 2003 году. До 2006 года, когда его перевели в Гуантанамо, Мохаммеда содержали в секретных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе.