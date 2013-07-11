На Манхэттене в Нью-Йорке произошел взрыв

В жилом доме на Манхэттене 11 июля произошел взрыв.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, здание частично обрушилось, на первом этаже начался пожар.

В результате взрыва пострадали как минимум три человека, заявили пожарные. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двум другим медицинскую помощь оказали на месте.

Из здания эвакуировали несколько человек. Более подробной информации о числе эвакуированных не поступало.

Инцидент произошел в китайском квартале Манхэттена в пятиэтажном жилом здании. О возможных причинах происшествия не сообщается.

Напомним, вчера в Бостоне начался процесс по делу Джохара Царнаева - организатора терактов на финише Бостонского марафона. Обвиняемому грозит смертная казнь.