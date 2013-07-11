На Манхэттене в Нью-Йорке произошел взрыв

В самом центре Нью-Йорка произошел взрыв: трое раненых, здание обрушилось.
В жилом доме на Манхэттене 11 июля произошел взрыв.
Об этом сообщает телеканал NBC.
По данным пожарного департамента Нью-Йорка, здание частично обрушилось, на первом этаже начался пожар.
В результате взрыва пострадали как минимум три человека, заявили пожарные. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двум другим медицинскую помощь оказали на месте.
Из здания эвакуировали несколько человек. Более подробной информации о числе эвакуированных не поступало.
Инцидент произошел в китайском квартале Манхэттена в пятиэтажном жилом здании. О возможных причинах происшествия не сообщается.
Напомним, вчера в Бостоне начался процесс по делу Джохара Царнаева - организатора терактов на финише Бостонского марафона. Обвиняемому грозит смертная казнь.