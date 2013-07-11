В Египте отменены все футбольные матчи сезона

В целях безопасности болельщиков и спортсменов Федерация футбола Египта отменила все матчи нынешнего сезона в национальной премьер-лиге.

Решение было принято по итогам заседания Египетской футбольной ассоциации, сообщает РИА Новости.

Отмену матчей одобрило большинство клубов, входящих в элитный дивизион страны.

Пока неизвестно, смогут ли участвовать в розыгрыше африканской Лиги чемпионов ведущие клубы Египта "Аль-Ахли" и "Замалек".

Отметим, что в 2012 году чемпионат Египта прерывался более чем на полгода. Тогда отмена соревнований была связана с беспорядками на стадионе в Порт-Саиде, где спровоцированная болельщиками бойня унесла жизни 74 человек.

Напомним, 3 июля армия Египта отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси и временно приостановила действие конституции в стране.

8 июля в Каире, возле штаб-квартиры Республиканской гвардии Египта произошли вооруженные столкновения сторонников Мурси с военными, в результате которых погибли 53 человека.