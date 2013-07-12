Сноуден обвинил Microsoft: ЦРУ спокойно читает сообщения Skype и Outlook

Корпорация Microsoft сотрудничала с американскими спецслужбами в рамках секретной программы PRISM, предназначенной для слежки за электронными сообщениями.

Об этом говорится в материале, предоставленном Эдвардом Сноуденом, передает РИА Новости.

Беглый ЦРУшник сообщил, что Microsoft предоставляла американским спецслужбам возможность обходить свою защиту и получать доступ к письмам и чатам почтового клиента Outlook.

Также, по его данным, американские спецслужбы получили прямой доступ к хранилищу файлов SkyDrive и получали метаданные популярного сервиса Skype.

При этом компании была предъявлена директива о сотрудничестве, подписанная генеральным прокурором США.

Отметим, что ранее Сноуден передал в прессу материалы, в которых говорится, что Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США имеют прямой доступ к центральным серверам ведущих интернет-компаний - Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple.

Тогда Microsoft выступил с заявлением, в котором говорилось, что если "у правительства (США) и есть программа по сбору пользовательских данных в национальном масштабе с целью безопасности, то мы в ней не участвуем".