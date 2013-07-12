В Индонезии из тюрьмы бежали 200 заключенных, есть погибшие

Особую тревогу у представителей правоохранительных органов вызывает то, что 12 из них подозреваются в терроризме.
Об этом сообщила электронная версия газеты "Джакарта пост", пишет ИТАР-ТАСС.
"Мы делаем все возможное, чтобы схватить сбежавших", - отметил по этому поводу официальный представитель полиции Ронни Ф. Сомпи.
Пенитенциарное учреждение до сих пор находится под контролем преступников, сообщили в местной полиции.
"Заключенные были раздражены перебоями с электричеством и водоснабжением, вследствие чего устроили поджог", - сообщил пресс-секретарь полиции в провинции Северная Суматра Херу Пракосо.
Воспользовавшись суматохой, восставшие стали отнимать оружие у надзирателей, захватив около 15 из них в заложники. При столкновениях погибли трое заключенных и два сотрудника тюрьмы.
Сотни полицейских и солдат пытаются навести порядок в тюрьме и прочесывают окрестности в поисках беглецов, некоторые из которых были осуждены за терроризм.
По его словам, на поимку брошены дополнительные силы безопасности. Задержать уже удалось 10 человек. Особую тревогу у представителей правоохранительных органов вызывает то, что 12 из них подозреваются в терроризме.
Побег удалось совершить после того, как в здании в результате пожара отключился свет. В тюрьме находились 2 тысячи человек, тогда как она рассчитана только на 400 заключенных.
Напомним, в апреле заключенные тюрьмы Гуантанамо, в которой американские военные содержат подозреваемых в терроризме, подняли бунт.
Как известно, центр задержаний на американской военно-морской базе Гуантанамо, расположенной на Кубе, самая дорогая тюрьма в мире.
По официальным данным, на содержание одного заключенного здесь выделяется в несколько раз больше, чем четырехлетнее обучение в самых престижных колледжах США, и в 30 раз дороже содержания заключенных в тюрьмах, находящихся непосредственно на территории США.