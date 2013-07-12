В Индонезии из тюрьмы бежали 200 заключенных, есть погибшие

В Индонезии более 200 заключенных совершили побег из переполненной тюрьмы города Медан, административного центра провинции Северная Суматра. Погибли не менее пяти человек.

Об этом сообщила электронная версия газеты "Джакарта пост", пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы делаем все возможное, чтобы схватить сбежавших", - отметил по этому поводу официальный представитель полиции Ронни Ф. Сомпи.

Пенитенциарное учреждение до сих пор находится под контролем преступников, сообщили в местной полиции.

"Заключенные были раздражены перебоями с электричеством и водоснабжением, вследствие чего устроили поджог", - сообщил пресс-секретарь полиции в провинции Северная Суматра Херу Пракосо.

Воспользовавшись суматохой, восставшие стали отнимать оружие у надзирателей, захватив около 15 из них в заложники. При столкновениях погибли трое заключенных и два сотрудника тюрьмы.

Сотни полицейских и солдат пытаются навести порядок в тюрьме и прочесывают окрестности в поисках беглецов, некоторые из которых были осуждены за терроризм.

По его словам, на поимку брошены дополнительные силы безопасности. Задержать уже удалось 10 человек. Особую тревогу у представителей правоохранительных органов вызывает то, что 12 из них подозреваются в терроризме.

Побег удалось совершить после того, как в здании в результате пожара отключился свет. В тюрьме находились 2 тысячи человек, тогда как она рассчитана только на 400 заключенных.

Напомним, в апреле заключенные тюрьмы Гуантанамо, в которой американские военные содержат подозреваемых в терроризме, подняли бунт.

Как известно, центр задержаний на американской военно-морской базе Гуантанамо, расположенной на Кубе, самая дорогая тюрьма в мире.



По официальным данным, на содержание одного заключенного здесь выделяется в несколько раз больше, чем четырехлетнее обучение в самых престижных колледжах США, и в 30 раз дороже содержания заключенных в тюрьмах, находящихся непосредственно на территории США.