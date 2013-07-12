Беглый ЦРУшник собирает пресс-конференцию в аэропорту Шереметьево

Правозащитники и журналисты получили пригласительные на пресс-конференцию Эдварда Сноудена в московском аэропорту "Шереметьево".
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден позвал российским правозащитников и журналистов на пресс-конференцию в аэропорту Шереметьево.
Ожидается, что на встрече Сноуден объявит о своих дальнейших планах, передает РИА Новости.
"Вчера я получил приглашение на 16.30 в "Шереметьево". Он направил приглашение не только мне, но и другим правозащитникам", — сказал известный российский правозащитник Генри Резник.
Также Резник добавил, что, скорее всего, не сможет пойти на встречу со Сноуденом из-за своей занятости.
Правозащитник отметил, что не знает, в каком формате будет проводиться встреча, поскольку Сноуден находится в транзитной зоне аэропорта, и, чтобы попасть туда, необходимо пересечь границу.
Также адвокат не исключил, что общение пройдет по видеосвязи.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что "Шереметьево" поможет в проведении встречи.
"Встреча состоится в 17.00 (16.00 по Киеву), мы обеспечиваем доступ и площадку для встречи", — сказали в пресс-службе аэропорта.
Напомним, ранее сегодня Сноуден обвинил ведущие ІТ-корпорации мира в сотрудничестве с американской разведкой и заявил, что спецслужбы могут спокойно читать сообщения Skype и Outlook.