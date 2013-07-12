Беглый ЦРУшник собирает пресс-конференцию в аэропорту Шереметьево

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден позвал российским правозащитников и журналистов на пресс-конференцию в аэропорту Шереметьево.

Ожидается, что на встрече Сноуден объявит о своих дальнейших планах, передает РИА Новости.

"Вчера я получил приглашение на 16.30 в "Шереметьево". Он направил приглашение не только мне, но и другим правозащитникам", — сказал известный российский правозащитник Генри Резник.

Также Резник добавил, что, скорее всего, не сможет пойти на встречу со Сноуденом из-за своей занятости.

Правозащитник отметил, что не знает, в каком формате будет проводиться встреча, поскольку Сноуден находится в транзитной зоне аэропорта, и, чтобы попасть туда, необходимо пересечь границу.

Также адвокат не исключил, что общение пройдет по видеосвязи.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что "Шереметьево" поможет в проведении встречи.

"Встреча состоится в 17.00 (16.00 по Киеву), мы обеспечиваем доступ и площадку для встречи", — сказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее сегодня Сноуден обвинил ведущие ІТ-корпорации мира в сотрудничестве с американской разведкой и заявил, что спецслужбы могут спокойно читать сообщения Skype и Outlook.